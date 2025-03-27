Власти Гомельщины объявили о проведении «учебной специальной операции» в аэропорту

Опубликовано: 27.03.2025 20:04 , Обновлено: 27.03.2025

Гомельский облисполком предупредил белорусов об «учебной спецоперации» в районе аэропорта «Гомель». Учения с участием силовых ведомств и военной техники запланированы на 27-28 марта.

Кроме того, власти предупредили жителей о возможных последствиях проводимых мероприятий. В частности, сценарием учений предусмотрено задействование силовых ведомств и военной техники .

В связи с этим также возможно ограничение движения транспорта , перекрытие дорог и оборудование блокпостов в районе аэропорта и на прилегающих территориях в указанные два дня.

Облисполком попросил граждан «с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям».

Одновременно власти призвали жителей региона «повысить бдительность». Гомельчан попросили «незамедлительно сообщать в милицию обо всех подозрительных предметах и лицах» по телефону 102 либо обращаться в ближайший районный отдел внутренних дел.