Опубликовано: 23.12.2022 10:14 , Обновлено: 23.12.2022

Жители Гомеля начали жаловаться, что городские автобусы или опаздывают, или вообще не приезжают. В «Гомельоблавтотрансе» назвали три причины, из-за которых возникают проблемы с общественным транспортом.

Заместитель гендиректора предприятия Олег Цилько рассказал изданию «Гомельская праўда», что одной из причин является ухудшение погодных условий, а именно выпадение снега. При этом заявил, что сейчас «ситуация улучшается».

Во-вторых, по словам Цилько, заболела часть водителей, их сильно не хватает.

Кроме того, заместитель гендиректора сообщил, что автобусы начали ломаться: «Нужно время на его замену и буксировку — так и возникают дыры в работе городского транспорта».

«У нас непростой период, но мы стараемся оперативно решать все вопросы», — резюмировал Цилько и посоветовал гомельчанам приходить на остановку заранее.