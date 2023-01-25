Власти Гомеля начали подготовку к эвакуации жителей

Опубликовано: 25.01.2023 15:07 , Обновлено: 25.01.2023

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов сообщил, что власти города и различные службы «готовятся по максимуму» к возможным чрезвычайным ситуациям из-за паводка.

По его словам, на 24 января уровень воды в Соже в Гомеле составил 445 сантиметров. Однако назвал ситуацию «контролируемой».

Привалов сообщил, что главы районных администраций, представители МЧС, ОСВОДа, РОВД, ЖКХ, Красного Креста, управления образования, специалисты электрической и газовой служб доложили об алгоритме действий в случае ЧС.

И подчеркнул, что сейчас нужно доработать детали дорожных карт по:

расселению людей;

предоставлению техники;

ответственности специалистов по электричеству и газу.

«Вода, конечно, может пойти и на спад, хотелось бы на это надеяться, но в любом случае готовимся по максимуму», — отметил глава города.

25 января Гомельский ОСВОД сообщил, что Сож за сутки прибавил 8 сантиметров за сутки. До опасной отметки 500 см осталось менее полуметра.

При этом подъем уровня воды на всех реках области замедлился.

К слову, 24 января пресс-служба МЧС сообщила о подтоплении нежилого дома в деревне Уза и участка автомобильной дороги в деревне Кирово Брагинского района. А к поселку Поляновка сотрудники ОСВОД организовали лодочную переправу.