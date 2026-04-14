Власти Гомельщины четыре дня будут пускать в чернобыльскую зону без пропусков

Опубликовано: 14.04.2026 13:45 , Обновлено: 14.04.2026

В Гомельской областном исполкоме решили традиционно ослабить пропускной режим в чернобыльской зоне отселения на период православной Радоницы. Чернобыльским переселенцам и их родным на это время разрешают посещать места захоронения на кладбищах, оказавшихся по ту сторону границы опасной зоны, без спецпропусков.

График беспропускного режима озвучили сегодня в Главном управлении по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома:

с 18 по 21 апреля на кладбища на территориях радиактивного загрязнения, где установлен контрольно-пропускной режим, можно будет проезжать без пропусков с 8:00 до 17:00,

19 и 21 апреля особый режим (с 10:00 до 15:00) будет действовать в деревнях Белая Сорока, Хатки, Хутор Лес, Боровичи в Наровлянском районе,

9 мая откроют для свободного посещения кладбище деревни Борщевка в Хойникском районе.

При этом в Гомельском облисполкоме подчеркнули, что желающим съездить на могилы предков в зоне отселения на Радоницу будет категорически запрещено отклоняться от намеченного маршрута, то есть воспользоваться случаем для того, чтобы бесцельно погулять по зоне отселения, не получится. Более того, при въезде в зону регистрироваться на контрольно-пропускном пункте всё равно придётся, так что на кладбище обязательно нужно захватить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а если вы едите на машине - ещё и документы на транспортное средство.

Также следует учесть, что кладбища на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Хойникском районе расположены в пограничной зоне. Поэтому иностранцам и лицам без гражданства для посещения придётся дополнительно получить пропуск. С недавних пор его можно заказать через Единый портал электронных услуг.

Кстати, людям в эти дни, как и всегда в этой местности, будет также запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также заходить в брошенные строения и пользоваться местными источниками воды.

В целях безопасности при посещении местных кладбищ власти Гомельщины посоветовали взять с собой сменную одежду, а наводя порядок на могилах обязательно работать в перчатках и использовать марлевую повязку.