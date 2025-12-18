Вифлеемский огонь начали передавать по городам Беларуси. Есть карта и расписание

Опубликовано: 18.12.2025 15:04 , Обновлено: 18.12.2025

Вифлеемский огонь мира уже на территории Беларуси. С сегодняшнего дня его начинают передавать по городам Беларуси и поучаствовать и прикоснуться к этой рождественской традиции может любой желающий. В маршруте - более 200 храмов по всей стране, а отслеживать процесс можно по специальной карте.

Традиция передачи Вифлеемского огня мира принадлежит австрийским скаутам, которые в конце 1980-ых превратили её из частной благотворительной акции в международную рождественскую традицию.

Теперь Вифлеемский огонь ежегодно зажигается ребенком от одной из 15 неугасимых ламп в Рождественском гроте в израильском Вифлееме и доставляется спецрейсом в Австрию, а уже оттуда - растекается по всем странам мира. Беларусь к этой акции впервые присоединилась в 1998 году. Сейчас этим занимаются католические скауты и скаутские отряды.

Этот год не стал исключением. Накануне вечером, 17 декабря, они приняли Вифлеемский огонь мира от своих польских коллег - передача огня проводилась на нейтральной территории между Польшей и Беларусью, на контрольно-пропускном пункте “Кузница-Белосток – Брузги”.

Сегодня вечером, 18 декабря, Вифлеемский огонь планируют торжественно внести в Гродненский собор Святого Франциска Ксавьера (праздничная служба должна начаться в 17:00), а далее он разлетится по всем уголкам страны:

в пятницу, 19 декабря, его торжественно внесут в Минский архикафедральный собор имени Пресвятой Богородицы (служба в 18:30),

в субботу, 20 декабря, - в Витебский собор Милосердного Иисуса (служба в 17:30),

в воскресенье, 21 декабря - в Пинский собор Успения Пресвятой Богородицы (служба в 11:15).

Из передачи Вифлеемского огня мира устроили настоящую эстафету, за которой можно следить по карте, созданной Католической церковью (доступна по ссылке). Там же можно увидеть расписание праздничной службы в конкретном приходе.