Viber предложил белорусам бесплатное определение спам-звонков. Что это такое?

Опубликовано: 12.04.2023 11:45 , Обновлено: 12.04.2023

Компания Rakuten Viber объявила о том, что белорусским пользователям популярного мессенджера в скором времени станет доступна новая функция - "Определитель номера". По замыслу разработчиков, она должна защитить пользователей от спам-звонков.

Как пояснили в компании, новую функцию определения номера ввели для того, чтобы пользователи не пропускали важные звонки. Как показывает практика, когда человеку звонят с неизвестного номера и абонента нет в списке контактов, он предпочитает игнорировать звонок. Однако, отличить спам-звонок от звонка, например, курьера из службы доставки самостоятельно невозможно. С этим и призвана помочь белорусам новая функция, причем активировать определение номера можно будет для всех входящих звонков - даже тех, которые сделаны не через приложение Viber.

Разработчики пояснили, что приложение будет уведомлять пользователя о спам-звонке соответствующим сообщением. Определять спам Viber будет с помощью агрегированного спам-рейтинга и базы номеров, которые сами пользователи мессенджера помечают как спам. После завершения вызова человек также сможет набрать номер повторно, отправить звонившему сообщение, сохранить контакт или сообщить о спаме.

Для белорусов новая функция будет бесплатной, пообещали в компании Rakuten Viber. Она будет доступна всем, у кого приложение обновлено до версии 19.3.0 или выше. Включить определение номера можно будет в разделе настроек “Вызовы и сообщения”.

Ранее эту функцию уже опробовали пользователи Viber на платформе Android во Вьетнаме, Армении и Молдове. В последствии её сделают доступной во всем мире.