В зоне отчуждения ЧАЭС в Украине разгорелся масштабный лесной пожар

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Опубликовано: 08.05.2026 09:59 , Обновлено: 08.05.2026

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) вспыхнул масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь пожара, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на утро 8 мая, уже превысила 1100 гектаров.

По информации украинских спасателей, огонь стремительно захватывает всё новые и новые кварталы лесного массива. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Но проблема не только в погодных условиях. Свой отпечаток на работу пожарных наложил и военный режим в соседней стране.

“Ситуация усугубляется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не производятся из-за угрозы взрывоопасных предметов”, - пояснили в госслужбе по ЧС.





































К ликвидации пожара привлекли не только подразделения самой службы по ЧС, но специальную технику и силу других оперативных служб. Спасатели работают в усиленном режиме, пытаясь локализовать очаги возгорания и предотвратить дальнейшее распространение огня.

С белорусской стороны службы радиационного контроля пока не предоставляли отчётов о радиационной обстановке в регионе в связи с пожаром в зоне отчуждения ЧАЭС.