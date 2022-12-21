В ЖКХ призвали белорусов отказаться от хлопушек и теней для век

Опубликовано: 21.12.2022 15:38 , Обновлено: 21.12.2022

В ЖКХ Минска в преддверии Нового года попросили белорусов не использовать товары, в составе которых есть глиттер. Например, хлопушками, упаковочной бумагой и тенями для век.

Все потому, что вещество вредит окружающей среде.

[info_b]Глиттер (англ. glitter «блестеть, сверкать») — разноцветные декоративные, относительно других блёсток крупные и рассыпчатые блёстки. [/info_b]

Как объяснили специалисты, сияние глиттеру придает микропластик. Его делают из алюминия и полиэтилентерефталата.

Когда человек, например, смывает макияж с блестками, они попадают в реки и моря. Там их проглатывают рыбы. Вещество накапливается в их организме и вредит.