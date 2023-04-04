В ЖКХ предложили учить минских школьников правильно платить коммуналку. В каких школах проведут уроки?
Чиновники решили научить минских школьников коммунальной грамотности: в рамках специальных информационных часов сотрудники ЖКХ планируют рассказывать детям, как правильно оплачивать коммунальные услуги, снимать показатели счетчиков и сортировать отходы. График проведения "уроков ЖКХ" в столичных школах на ближайшие два месяца уже согласован Минским городским жилищным хозяйством (МГЖХ) и комитетом по образованию Мингорисполкома.
Уроки ЖКХ в столичных школах решили ввести спустя год после старта аналогичного проекта для взрослых - «Школы ЖКХ». В рамках этого проекта во всех районах Минска на предприятиях ЖКХ раз в квартал проводятся информационные встречи с населением, передает агентство «Минск-Новости».
Как рассказала начальник отдела по информационно-общественной деятельности МГЖХ Людмила Шмарловская, встречаться с минскими школьниками сотрудники ЖКХ будут гораздо чаще. Так, согласно графику МГЖХ до конца текущего учебного года уроки коммунальной грамотности пройдут в следующих школах:
- 11 апреля - СШ № 78 Советского района Минска. «Об основных правилах и ответственности проживания в жилых домах».
- 12 апреля - СШ № 153 Ленинского района Минска. Экскурсия в «Спецкоммунавтотранс».
- 13 апреля - СШ № 208 Московского района Минска. Экскурсия в «Фауну города».
- 18 апреля - СШ № 90 Октябрьского района Минска. «Что мы знаем об отходах?».
- 19 апреля - СШ № 86 Партизанского района Минска. Экскурсия на Минскую очистную станцию «Минскводоканала».
- 20 апреля - Гимназия № 11 Первомайского района Минска. «Какие бывают жилищно-коммунальные услуги, и как они оплачиваются».
- 27 апреля - СШ № 77 Заводского района Минска. «Правила содержания домашних животных».
- 3 мая - СШ № 126 Фрунзенского района Минска. «Об основных правилах и ответственности проживания в жилых домах».
- 4 мая - Гимназия № 24 Центрального района Минска. «Водные ресурсы в вашем доме».
После летних каникул уроки ЖКХ обещают возобновить и провести их и в других школах. При этом такие уроки предназначены как для старшеклассников, так и для учеников младших классов. Для последних уроки обещают проводить в игровой форме и использовать яркие наглядные пособия.
В рамках экскурсий по предприятиям ЖКХ города Людмила Шмарловская пообещала дать детям возможность “своими глазами увидеть, как работает техника и оборудование, потрогать их руками, поговорить с руководителями и специалистами”, то есть “совместить обучение и развлекательно-познавательную программу”.