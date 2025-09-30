В ЖКХ предложили минчанам ставить под углом ветки и класть доски в случае одной опасности

Опубликовано: 30.09.2025 11:38 , Обновлено: 30.09.2025

В пресс-службе ЖКХ Минска сообщили, что в случае опасности, о которой белорусов "предупреждают с детства", те должны искать длинные ветки и доски. А ещё зайти на сайт Минскводоканала и сообщить о ней.

Речь идёт о открытых люках, куда могут упасть как взрослые, так и дети, а ещё и животные. В Минском ЖКХ рассказали, что в случае обнаружения открытого люка, по возможности, белорусы должны постараться обезопасить место, “установив под углом длинную ветку” или “положить на люк доски”.

А чтобы сообщить об открытом люке, минчанам предложили зайти на специальный [link href=“https://minskvodokanal.by/appeals/openhole/” target=“_blank” rel=“noopener”] страницу [/link] сайта “Минскводоканала” и там на карте указать координаты опасного места.

Варианта позвонить, как и номера телефона, в ЖКХ Минска не предоставили. Тем не менее, сообщить об открытом люке можно в службу 115, или позвонить даже спасателям, а те уже разберутся, что делать и кому ещё сообщать.