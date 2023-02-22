В ЖКХ пообещали, что на звонки белорусов по номеру 115 будет отвечать робот

Опубликовано: 22.02.2023 11:05 , Обновлено: 15.11.2024

Директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Максим Бардович сообщил, что служба жалоб и обращений по вопросам ЖКХ "115" планирует внедрить робота.

По его словам, он будет помогать живым операторам службы принимать звонки от белорусов в “часы-пик”. Максим Бардович утверждает, что робот будет работать на базе искусственного интеллекта.

“На моменты пиковых нагрузок прорабатываем внедрение робота, который будет принимать звонки, анализировать имеющуюся у нас информацию о проводимых работах и давать ответ дозвонившимся. Ведем переговоры с компаниями, у которых есть такие разработки, предположительно во втором квартале нынешнего года запустим робота в тестовом режиме”, - передает его слова госагентство “Минск-Новости”.

Также чиновник предложил белорусам, которые не могут дозвониться по короткому номеру 115, писать заявки на сайте 115.бел. По его словам, их будут рассматривать в таком же порядке, как и по телефону.