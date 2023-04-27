В ЖКХ Минска рассказали, за сколько должна приезжать аварийка. По каким жалобам?
Директор минского предприятия «Городская аварийная служба» (подчиняется ЖКХ) Александр Кислюк объяснил, за сколько аварийные экипажи должны приезжать после поступления заявки и по каким именно жалобам.
По его словам агентству «Минск-Новости», сделать это бригадам нужно максимум за 30 минут по заявкам первой категории. А именно:
- течи инженерного оборудования, полотенцесушителя;
- бытовые залития;
- засоры канализации;
- мерцание света в квартире.
Если же у минчанина пропала вода, протекает канализация в подвале, то аварийка должна приехать не позднее 90 минут (1,5 часа). А если в подъезде или в одной из комнат квартиры нет света, время увеличивается до 180 минут (3 часа).
«На более чем 90 % заявок приезжаем вовремя. […] По какому-то адресу можем прибыть и через 10–15 минут», — рассказал Кислюк.
При этом он отметил, что аварийка может задержаться по ряду причин. Например, из-за пробок или невозможности заехать во двор/подъехать к подъезду из-за припаркованных авто.
«Машины нашей службы, в отличие от скорой, не могут включить сирену и мигалку, им дорогу не уступают», — отметил директор.