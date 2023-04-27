В ЖКХ Минска рассказали, за сколько должна приезжать аварийка. По каким жалобам?

Опубликовано: 27.04.2023 11:52 , Обновлено: 27.04.2023

Директор минского предприятия «Городская аварийная служба» (подчиняется ЖКХ) Александр Кислюк объяснил, за сколько аварийные экипажи должны приезжать после поступления заявки и по каким именно жалобам.

По его словам агентству «Минск-Новости», сделать это бригадам нужно максимум за 30 минут по заявкам первой категории. А именно:

течи инженерного оборудования, полотенцесушителя;

бытовые залития;

засоры канализации;

мерцание света в квартире.

Если же у минчанина пропала вода, протекает канализация в подвале, то аварийка должна приехать не позднее 90 минут (1,5 часа). А если в подъезде или в одной из комнат квартиры нет света, время увеличивается до 180 минут (3 часа).

«На более чем 90 % заявок приезжаем вовремя. […] По какому-то адресу можем прибыть и через 10–15 минут», — рассказал Кислюк.

При этом он отметил, что аварийка может задержаться по ряду причин. Например, из-за пробок или невозможности заехать во двор/подъехать к подъезду из-за припаркованных авто.

«Машины нашей службы, в отличие от скорой, не могут включить сирену и мигалку, им дорогу не уступают», — отметил директор.