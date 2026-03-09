В Военную академию Беларуси впервые за 15 лет решили принять девушек-пилотов

Опубликовано: 09.03.2026 09:51 , Обновлено: 09.03.2026

В Военную академию Беларуси в этом году решили набрать двух девушек-пилотов. Об этом рассказал заместитель начальника по учебной работе вуза Артем Неверко. По его словам, на эту специальность девушек в Беларуси не брали примерно с 2010 года.

По словам Неверко, запрос от представительниц прекрасного пола на обучение по этой военной специальности достаточно высок, поэтому женщинам решили вернуть эту возможность.

“Каждый год поступали звонки, не слукавлю, если скажу, еженедельно с вопросом, будут ли в этом году или в следующем набирать на эти специальности девушек-пилотов. И в этом году, наверное, в том числе потому, что объявлен Год белорусской женщины, министром обороны принято решение набрать двух девушек-пилотов в Военную академию”, - пояснил в эфире гостелеканала СТВ Неверко.

Будет ли это разовая акция, приуроченная исключительно к Году белорусской женщины, или же девушки теперь смогут рассчитывать хотя бы на пару мест в Военной академии Беларуси на лётные специальности каждый год, замначальника по учебной работе вуза не уточнил.

Что же до тех абитуриенток, кому посчастливится поступить в этом году, они смогут пройти обучение по специальности «Управление воздушными судами государственной авиации» по двум профилям - пилот самолета и пилот вертолета. Обучение будет проходить на самолетах ЯК-52, Л-39, а вот в каких войсках затем будут летать белорусские лётчицы, будет определено уже после окончания их обучения.

При этом Неверко предупредил, что на авиационный факультет в Военной академии традиционно высокий конкурс - минимум три человека на место, а на летные специальности – ещё выше. В 2025 году минимальный проходной балл на летную специальность в академии составил 299 баллов.

Кроме того, чтобы попасть на обучение нужно будет продемонстрировать не только хорошие общие знания на экзаменах, но и обладать отменным здоровьем - прохождение врачебно-летной комиссии является обязательным этапом вступительной кампании.