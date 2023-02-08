В витебском суде бабушка потребовала разрешить ей видеться с внуком

Опубликовано: 08.02.2023 12:19 , Обновлено: 08.02.2023

Суд Первомайского района Витебска рассмотрел дело по иску бабушки, которая потребовала, чтобы ей разрешили видеться с внуком. Мама ребенка была против таких визитов.

Как сказано в решении по делу, бабушка детально расписала, какое время она хотела бы проводить со своим внуком. А именно каждое воскресенье с 11:00 до 18:00, и два часа раз в месяц в будни.

Также женщина планировала видеться с ребенком в его день рождения: если выпадет на будний день, то с 16:00 до 18:00, а если на выходной, то с 10:00 до 13:00. В Новый год (31 декабря или 1 января) она также хотела бы приходить к мальчику в гости, в какое время не указано.

Кроме того, бабушка расписала и встречи на летних каникулах: один месяц и одну неделю из других летних месяцев — с 9:00 до 18:00.

В ее планах было посещать с внуком кружки, выставки, аттракционы, а также забирать ребенка из государственных учреждений образования, оставлять его дома с ночевкой и возвращать не позже 12:00. А еще общаться с ним по телефону и видеосвязи.

Мама ребенка во время суда требования не поддержала и просила отказать в иске.

В итоге суд разрешил бабушке проводить время с внуком. Однако меньше, чем она просила. А именно 1,5 часа в одну из суббот каждого месяца. А если день рождения ребенка выпадет на будний день, то женщине разрешили поздравить его с 18:00 до 19:00, на выходной — с 10:30 до 11:30. На Новый год бабушка сможет прийти только 2 января с 11:00 до 12:30.