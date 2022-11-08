В Витебске сделали срочную операцию ежу из Минска

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Опубликовано: 08.11.2022 07:30 , Обновлено: 07.11.2022

В Витебске на кафедре общей, частной и оперативной хирургии Витебской государственной академии ветеринарной медицины сделали срочную операцию декоративному ёжику из Минска.

Животному был поставлен диагноз «новообразование в ротовой полости». Хозяйка ёжика рассказала, что столичные ветеринарные клиники не брались за проведение операции, так как не было оборудования для газового наркоза для таких животных.

В итоге операцию провел витебский эксперт, кандидат ветеринарных наук, доцент Владимир Журба, а в качестве анестезиолога выступил ассистент кафедры Антон Коваленко, [link href=“https://vitvesti.by/obshestvo/v-vitebskoi-vetakademii-pomogli-zabolevshemu-dekorativnomu-domashnemu-ezhiku.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] издание “Витебские вести”.

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