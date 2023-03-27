В Витебске Двина вышла из берегов — «А раньше такого не было, это апокалипсис!»

🎥 Видео

Опубликовано: 27.03.2023 08:30 , Обновлено: 27.03.2023

В Витебске на выходных 25-26 марта река Западная Двина вышла их берегов. Уровень воды поднялся и в Витьбе. Жители опубликовали несколько видео потопа.

Как рассказали очевидцы, «затопило набережную Витебска». А скульптура-рыбка «решила поплавать»:

Фото из телеграм-канала @nadvorie

[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7214422560107547397?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - zatestilvitebsk” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - zatestilvitebsk [/link]

В комментариях посыпалось: «Капец, я вчера собиралась туда ехать», «Я 4 года прожила в Витебске, и никогда не видела такого паводка», «Ничего себе! Но красиво», «Весна пришла», «Маленькая Венеция».

Впрочем, многие этому событию не удивились. Пользователи отметили: «Каждый год так», «Это норм», «Чему люди удивляются, непонятно», «Никогда такого не было, и вот, опять», «Смотрите, а раньше такого не было, это апокалипсис» (скорее всего, это сарказм»).

Хотя некоторые признают: набережную затапливает почти каждую весну, но чтобы так сильно — давно никто не видел.

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Кроме того, сообщили местные жители, поднялся уровень воды и у Витьбы. А еще подтопило дачный поселок Улановичи в 9 км от города.

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А вот в Поставах Витебской области случилось другое погодное явление: град. Смотрите, как красиво он смотрится с крокусами: