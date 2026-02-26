В Telegram появился фейковый чат-бот Минздрава РБ. Как отличить правильный?

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Опубликовано: 26.02.2026 16:24 , Обновлено: 26.02.2026

Министерство здравоохранения предупредило белорусов о том, что в популярном мессенджере Telegram появился фейковый чат-бот. Неизвестные выдают себя за официальный канал для связи с государственным ведомством, а на деле просто пытаются выманить у белорусов их персональные данные. Объясняем, как отличить официальный чат-бот Минздрава от фальшивого.

В настоящее время практически все белорусские государственные ведомства имеют свои официальные аккаунты в Telegram. Мессенджер остаётся важным каналом для оперативного информирования широкого круга людей пресс-службой официальных структур и госорганов. Дополнительно на площадке создаются и официальные чат-боты - для оперативной обратной связи с простыми людьми.

В частности, Минздрав запустил свой чат-бот для оперативного реагирования на экстренные ситуации. Туда можно пожаловаться на проблемы с оказанием медицинской помощи в больницах или поликлиниках, оставив текстовое сообщение или даже отправить фото и видео.

Очевидно, этим решили воспользоваться злоумышленники, которые создали аналогичный ресурс, прикрываясь государственной структурой. Впрочем, “поведение” фальшивого чат-бота точно должно было насторожить внимательных белорусов, ведь одним из первых вопросов фейковых каналов является запрос на персональные данные - совсем нетипичный запрос от официальных органов.

Как же отличить настоящий чат-бот от фейкового?

По общему правилу, выходить на чат-бот любого государственного ведомства следует с его официальных ресурсов. В данном случае - с главной страницы сайтаМинздрава или из официального Telegram-аккаунта “Официальный Минздрав”.

Для верности следует проверить название чат-бота: официальный чат-бот Минздрава носит название @by_minzdrav_bot - оно не меняется так часто, как хотелось бы аферистам.