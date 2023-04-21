"Нет ничего страшного" - В Совмине рассказали, почему в Беларуси прошлогоднюю кукурузу убирают весной

Опубликовано: 21.04.2023 13:15 , Обновлено: 21.04.2023

Заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц на днях проконтролировал эксперимент по уборке осенней кормовой кукурузы и объяснил, почему прошлогоднюю кукурузу оставили в поле на зиму и убирают лишь сейчас, в апреле.

Видео с экспериментального поля появилось на официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

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По мнению вице-премьера, “нет ничего страшного” в том, чтобы убрать оставшуюся неубранной с прошлого года кукурузу весной. Он пояснил, что перед уборкой прошлогоднего урожая специалисты проверили образцы зерна в лабораториях, и показатели влажности оказались более удовлетворительными, чем прошлой осенью.

Леонид Заяц подчеркнул, что оставляют кукурузу неубранной на зиму лишь “в исключительных случаях”. По его словам, чаще всего речь идёт о “сложных” участках полей, где при уборке поздней осенью технике тяжело работать. Зачем сельскохозяйственные предприятия высаживают кукурузу на таких проблемных участках, вице-премьер не уточнил.

Напомним, прошлой осенью на белорусских аграриев обрушились с критикой за то, что в отдельных районах страны кукурузу не убирали до самых морозов. Государственные сельхозпредприятия оправдывали это повышенным уровнем влажности зерна, из-за чего убирать его, по словам аграриев, было нецелесообразно - затраты на энергию для его досушивания на зерносушильных комплексах не окупили бы потраченные на уборку средства.

Тогда правительство Беларуси разрешило отодвинуть уборку кукурузы на зерно на более поздние сроки, однако, в некоторых районах оно так простояло всю зиму. Леонид Заяц назвал это “экспериментом”.