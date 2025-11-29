В Сморгони подорвали недостроенную 7-этажную гостиницу

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Опубликовано: 29.11.2025 14:11 , Обновлено: 29.11.2025

МЧС показало кадры подрыва большого здания в Сморгони, районном центре Гродненской области. Несколько лет назад здание-долгострой пытались продать за 27 рублей. Но желающих не нашлось.

В итоге специальный отряд МЧС «Зубр» провёл подрыв здания, которое рухнуло на глазах у зрителей. «Работы проведены без замечаний и происшествий», — отчитались в МЧС.

Здание гостиницы, которая ни разу не принимала гостей и туристов, мозолило глаза жителям и гостям города ещё с советских времён.

Всё дело в том, что в районном центре в бытность СССР планировали построить филиал МТЗ. Естественно, в рамках развития города предполагался рост количества жителей, а также туристов и командированных в город. Гостиница в таком случае была нужна. Но планам не было дано сбыться. А недостроенное здание осталось на десятки лет.