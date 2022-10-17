В Слуцке продавали детские перчатки с изображением Гитлера

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Опубликовано: 17.10.2022 11:57 , Обновлено: 09.04.2023

Жительница Слуцка купила своем ребенку на рынке перчатки. И только позже заметила, что на них изображен... Адольф Гитлер. Но с первого взгляда действительно можно и не догадаться. Вот почему.

«Вот, купили малому на рынке, даже не глянули. Сын потом рассмотрел. Детские перчатки за 8 рублей. Разглядела, [сильно удивилась]», — написала случчанка.

Оказалось, что на перчатках изображен Гитлер, но стилизованный под персонажа из игры «Майнкрафт». Поэтому сразу и не скажешь, что это он.

Однако на плече у фигурки нарисована свастика. Журналисты замазали изображение, так как она в Беларуси признана экстремистской символикой.

Ранее Телеграф писал, что на Google карте города Минска появились отметки: «Средняя школа имени Адольфа Гитлера № 205», «Гимназия № 146 имени Алишера Моргенштерна» и другие… Оказывается, виноват тренд популярной соцсети Tik Tok.

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Позже из-за этого на белорусском гостелеканале СТВ вышел сюжет из минской школы №170… «имени Джорно Джованна».

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