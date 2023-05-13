В СК рассказали, сколько раз минчане надругались на госфлагами Беларуси с начала года. Как наказывают?

Опубликовано: 13.05.2023 10:21 , Обновлено: 13.05.2023

С начала 2023 года в одном только Минске следственные органы возбудили 7 уголовных дел за надругательство над государственными символами страны. Такую статистику накануне Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Беларуси, который в этом году отмечается 14 мая, озвучили в Следственном комитете.

За надругательство над государственным флагом, гербом или гимном в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность по статье 370 УК. Правонарушителю может грозить штраф, два года исправительных работ или ограничение или лишением свободы на срок до трех лет.

В качестве примера такого правонарушения в СК рассказали об одном из последних зафиксированных фактов надругательства над флагом: ночью 8 мая на улице Калиновского в Минске 22-летний парень сорвал флаг с фасада одного из домов. Молодой человек был пьян. Он снял флаг с древка, смял его и положил к себе в рюкзак, а древко - выбросил.

Судя по всему, мужчину вычислили по камерам наружного видеонаблюдения, поскольку задержали его в кратчайшие сроки. После предъявления обвинения по выше указанной статье по требованию прокурора молодого человека заключили под стражу.

Подобные случаи, безусловно, фиксируют не только в Минске. Так, в феврале этого года в Могилёве за надругательство над госсимволами привлекли 28-летнего местного жителя. Будучи также в нетрезвом виде, мужчина устроил дебош в одном из магазинов - сорвал три полотна госсударственного флага с металлического стеллажа и бросил на пол. За это его на 1,5 года отправили в колонию открытого типа.