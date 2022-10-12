В Сеть слили телефоны и адреса почти 150 тыс. клиентов «Острова чистоты»

Опубликовано: 12.10.2022 09:03 , Обновлено: 12.10.2022

В интернет утекли персональные данные почти 150 тыс. клиентов белорусской торговой сети «Остров чистоты и вкуса». Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных 11 октября.

В слитом файле — более 148 тыс. данных клиентов за период 1 августа 2020 года по 31 июля 2021-го. В них есть следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный номер мобильного телефона и e-mail.

По этому поводу специалисты центра начали проводить внеплановую проверку. Там напомнили, что операторы несут ответственность по обеспечению защиты персональных данных.

Кстати, ранее СМИ писали, что в сентябре в главном офисе «Острова чистоты» прошел обыск, а гендиректора задержали в аэропорту. Однако власти эту информацию не комментировали.

Кроме того, подтвердилась утечка данных с сервиса доставки еды Just-eat (ООО «ФУД КЛАБ»).

Ранее Телеграф писал, что летом кто-то выложил в открытый доступ данные покупателей сети магазинов «Соседи» в Беларуси.

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