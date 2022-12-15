В Сеть слили адреса и телефоны клиентов одного из белорусских банков

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Опубликовано: 15.12.2022 16:45 , Обновлено: 27.03.2023

В Сеть утекли персональные данные одного из белорусских банков и интернет-магазина. Об этом сообщил Национальный центр защиты персональных данных.

По их информации, хакеры выложили в открытый доступ данные 41,9 тыс. клиентов Белгазпромбанка . В сети раскрыли имена, фамилии, даты рождения, адреса и номера телефонов, а также ссылки на профили в соцсетях клиентов. Часть данных захешированы (зашифрованы).

[obnovleno_b]В Белгазпромбанке заверили, что утекшие данные «не позволяют совершать какие-либо действия со счетами клиентов» и личный кабинет пользователя на сайте belgazprombank.by не связан с интернет-банкингом и мобильным приложением банка.

«Банк обеспечивает полную безопасность и сохранность ваших денежных средств, паролей и доступов к дистанционным сервисам обслуживания и других сведений, составляющих банковскую тайну», — подчеркнули там.

И добавили, что сейчас доступ в «Личный кабинет пользователя» на сайте belgazprombank.by закрыт, а аккаунты пользователей деактивированы.

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Кроме того, от утечки пострадали также 85 тыс. клиентов интернет-магазина nlstar.by. В сети оказался дамп базы, содержащий следующие данные: ФИО, номера телефонов, серия и номер паспорта, e-mail, город, дата рождения.

Центр посоветовал клиентам банка и магазина сменить логины и пароли от аккаунтов.