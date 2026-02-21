В РПЦ рассказали, можно ли мужчинам пить 23 февраля

Опубликовано: 21.02.2026 16:01 , Обновлено: 21.02.2026

В Русской православной церкви (РПЦ), к которой относится и Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ МП), заявили, что употребление алкоголя 23 февраля не рекомендуется, да и праздничные застолья тоже.

Глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов напомнил, что праздничный день в этом году совпадает с первым днем Великого поста, а значит, алкоголь и застолья не приветствуются.

«Первый день Великого поста, какой бы гражданский или личный праздник на него ни приходился, не подходит для личных праздничных мероприятий. Возможны только протокольные события: награждения, поздравления, возложение венков», — утверждает представитель РПЦ, передает РИА “Новости”.

Впрочем, он предположил выход из сложной для некоторых верующих ситуации. Отпраздновать 23 февраля можно, по его словам, 22 февраля, в последний день Масленицы, когда можно пить, есть и устраивать застолья.