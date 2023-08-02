В Радошковичах открылся самый большой в Беларуси парк попугаев. Сколько стоит билет?

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Опубликовано: 02.08.2023 12:14 , Обновлено: 02.08.2023

О новом контактном парке рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1». Парк попугаев находится в Минской области, в городском поселке в Радошковичах.

В сюжете утверждают, что по своей коллекции он считается одним из самых больших в Европе: здесь более 300 попугаев разных видов - от привычных домашних до экзотических жильцов Южной Америки - ара и какаду.

Скриншот с видео

Пернатых можно кормить и брать на руки. Попугаи разных видов не мешают друг другу: для более мелких птиц предусмотрены камерные комнаты.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Находится парк попугаев в Радошковичах на улице 3 Июля, 32.

Время работы: понедельник — воскресенье: с 10:00 до 17:00.

Стоимость билетов: взрослый — 22 рубля, детский — 18 рублей, дети до 3 лет — бесплатно.

Подробности можно узнать по телефону: +375 (29) 157-29-29.

Самый большой в мире парк для попугаев

Речь идет про “Лоро-парк”. Это огромный зоопарк площадью в 13,5 га, расположенный на окраине города Пуэрто де ла Круз на острове Тенерифе. Изначально он задумывался как «рай» для попугаев и со временем превратился в одну из главных достопримечательностей Канарских островов – ежегодно его посещает свыше 40 миллионов человек.

Фото tripadvisor.ru

Фото: tripadvisor.ru

Фото: tripadvisor.ru

Лоро-парк открылся в 1972-м году, тогда на территории в 1,3 га обитало 150 попугаев. Сегодня площадь парка увеличилась в 10 раз, а количество одних только попугаев, обитающих здесь, достигает 4000 особей, представляющие собой 350 видов и подвидов. Эта коллекция попугаев считается самой большой в мире.

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