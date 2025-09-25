В продажу вышла новая книга о мистической Беларуси

Опубликовано: 25.09.2025 17:10 , Обновлено: 25.09.2025

В Беларуси вышел новый сборник рассказов о мистической Беларуси. Названная «(Не)зримая Беларусь», книга стала совместной работой OZ и сообществом писателей «Шуфлядка писателя».

В новом сборнике пообещали рассказы белорусских авторов, каждый из которых “посвящен различным уголкам Беларуси и опирается на местные мифы и поверья”.

В книгу вошли истории про Бреста, Браславские озера, Свитязь, а также волколаков из деревни Антоновка, что под Могилевом, и гомельских мавок.

«Мы хотели бы привлечь внимание белорусов к национальному фольклору и разным уголкам страны. Комьюнити «Шуфлядка писателя» зародило новую волну белорусской фантастики и в короткий срок сделало нашу национальную мистику трендом. По сборнику «(Не)чистый Минск» пишут научные диссертации и даже придумали новый жанр — «Белфант». Нам хотелось бы и дальше развивать это направление, тем более что спрос на такие истории есть», — рассказали в OZ.