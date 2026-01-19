В Пинске больше суток ищут место прорыва водопровода

Опубликовано: 19.01.2026 13:08 , Обновлено: 19.01.2026

В столице белорусского Полесья — Пинске — в воскресенье утром, примерно в 10:00, прорвало трубу с холодной водой. Без неё остались сразу несколько домов. Однако, начав раскопки в месте выхода воды, ремонтники «Пинскводоканала» место прорыва пока не обнаружили.

Как сказал Александр Хлус, начальник цеха водопровода филиала «Пинскводоканал», сотрудники организации работают над устранением прорыва, а воду удалось дать всем, кроме одного дома.

“В месте раскопок, где вышла вода, порыв не был обнаружен. Также работы осложнены тем, что поврежденные коммуникации водоканала проходят там, где есть электрические кабели и кабели связи. То есть раскапывать приходится аккуратно вручную. Планируем устранить порыв сегодня до 20:00 часов. Будем подвозить холодную воду по заявкам желающих”, — рассказал начальник цеха.

Пока же на месте аварии работают также техника и специалисты «Пинскводоканала», «Брестэнерго», «Белтелекома».