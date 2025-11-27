В Парламенте отчитались, сколько миллионов цветов посадили в Беларуси в 2025 году

Опубликовано: 27.11.2025 16:44 , Обновлено: 27.11.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отчиталось на совместном заседании обеих палат парламента Беларуси о том, сколько миллионов цветов и десятков тысяч деревьев и кустов высадили в стране в 2025 году.

Вопрос о результатах года благоустройства, объявленного в стране, задал депутат Владимир Бабичев. В ответ министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляков буквально засыпал цифрами спрашивающего, а значит явно готовился.

«Я начну свой ответ с участия граждан и предприятий в данной работе. Буду апеллировать цифрами статистики, потому что статистика есть сегодня пока за 9 месяцев, и оперативными данными. Согласно статистическим данным, за 9 месяцев в мероприятиях по наведению порядка и благоустройству нашей страны приняло участие фактически 1,2 млн граждан и трудящихся», — пояснил чиновник.

По словам министра, на все мероприятия привлекли 20 миллионов рублей. Причем 2,5 млн рублей из этой суммы, по словам Маслякова, пошли на общественные инициативы. Глава Минприроды рассказал, что настал таких 60.

Сергей Масляков заявил, что в рамках плана по благоустройству всего было выполнено 47 пунктов, за которые отвечают 9 республиканских органов. Причем Минприроды досталось на контроль всего 9 мероприятий.

По его словам, за 9 месяцев на территории Беларуси посадили 304 тысячи деревьев, а к концу года запланирована посадка 395 тысяч деревьев.

«Лидерами, я себе отметил, допустим, я думаю, что эта информация будет интересна, лидерами по посадке деревьев по итогу 9 месяцев является Брестский регион, это 95 тысяч деревьев, и Минская область, это 53 тысячи деревьев», — заявил министр.

Также за 9 месяцев по всей стране высадили 377 тысяч кустарников.

«Впервые на территории нашей страны в этом году установлен такой своеобразный рекорд, за 9 месяцев высажено 32 миллиона цветов, и здесь безусловным лидером является город Минск с цифрой 10,6 миллиона цветов. Второе место занимает Могилевская область, 3,6 миллиона цветов. Надо отметить, что в 2024 году фактически было высажено 20,5 миллиона», — сообщил министр природы.