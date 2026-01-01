В Новый год часть жителей Минска остались без света

Опубликовано: 01.01.2026 10:58 , Обновлено: 01.01.2026

Минскэнерго сообщило в 23:54 31 декабря, что часть жителей Минска на Новый год осталась без света. Это произошло из-за "определённых сложностей", которые принесла "зимняя сказка", сообщили в ведомстве.

“Из-за обильных снегопадов произошло налипание снега на провода линий электропередачи (ЛЭП). Ситуация осложнилась тем, что под тяжестью снега ветви деревьев опадают, задевая линии и вызывая короткие замыкания”, – рассказали в Минскэнерго о причинах перебоев с электричеством.

В итоге без света на Новый год осталась часть жителей микрорайона Цнянка. В ведомстве заверили, что дежурные бригады, несмотря на наступление Нового года, принялись за устранение последствий “зимней сказки”.

“Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание и терпение в этот праздничный период. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом”, – обратились к пострадавшим от непогоды жителям Минска в Минскэнерго.

Удалось ли решить проблемы, в ведомстве впоследствии не сообщили. Также пока неясно, сколько абонентов электросетей остались без электричества.