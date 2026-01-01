В новогоднюю ночь в Беларуси родилось не менее 9 малышей - Минздрав

Опубликовано: 01.01.2026 14:16 , Обновлено: 01.01.2026

Минздрав всю ночь сообщал о новорожденных почти по всей Беларуси (данных нет от Гомельшины и Минщины). Согласно этим сообщениям, не менее девяти детей, включая шестерых девочек, стали первыми новорождёнными 2026 года в Беларуси.

Почти все малыши родились буквально в первые минуты и часы Нового года.

Так, в Брестской области медицинские работники «помогли родиться трем малышкам». Первая новогодняя девочка в области родилась в 01:50 в Брестском областном родильном доме.

«Малышка весом 3 кг 720 гр и ростом 52 см чувствует себя хорошо», – говорится в сообщении.

Второй девочке в этом же роддоме помогли появиться в 2:20. Третья новорождённая в регионе родилась в 3:10 в Барановичском родильном доме.

Первым ребёнком, родившимся в новогоднюю ночь в столице, Минске, стала девочка у гражданки Туркменистана. Роды в роддоме Городской клинической больницы №1 прошли в 4:00 утра.

«Роды были срочными. Девочка стала первым ребёнком в молодой семье», – отметили в Минздраве.

Гродненская область встретила новый год рождением мальчика. «В Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 00.02 мин. 1 января 2026 г. родился мальчик 3 кг. 600 г, 52 см», – сообщили в ведомстве. Мальчик стал четвёртым новогодним ребёнком года.

Почти одновременно с Новым годом, в 00:01, родилась девочка в Витебском городском клиническом роддоме №2. «Как сообщают специалисты – хоть роды и были срочные, все завершилось хорошо», – прокомментировали в министерстве.

Ещё одна «первая малышка» 2026 года, ставшая третьим ребёнком в семье, родилась ровно в 00:01 в Лидской центральной районной больнице Гродненской области.

Из Могилёвской области пришла новость, что в 00:03 родилась девочка, ставшая третьим ребёнком в семье. «Интересный факт в том, что мама и папа у малышки тоже январские… и вот теперь в семье появился ещё один январский подарок!» – рассказали в Минздраве.

Пока Минздрав Беларуси не рассказал о новогодних рождениях в Минской области (не путать с городом Минском, о котором есть сообщение) и Гомельской области.