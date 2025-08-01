В небе над Минском заметили парашютистов. В Минобороны рассказали, что происходит
На востоке Минска, в районе Национальной библиотеки Беларуси, в небе 1 августа заметили группу парашютистов. В пресс-службе Министерства обороны рассказали подробности.
В небе над столицей оказались белорусские десантницы, которые участвовали в праздничных мероприятиях “Рыцари неба”, приуроченные ко Дню десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил. Этот праздник ежегодно отмечают в Беларуси 2 августа.
Праздничные мероприятия при участии командующего силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майора Вадима Денисенко сегодня развернулись на площадке у Национальной библиотеки Беларуси.
Помимо показательного десантирования с флагами - Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Беларуси - военнослужащие показали приёмы рукопашного боя и разыграли перед зрителями боевой эпизодов с применением беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, помимо показательных выступлений у Национальной библиотеки открыли выставку современных образцов военной техники и вооружения, военной формы и снаряжения, которые используются в современных Вооруженных Силах для бойцов сил специальных операций.