В небе над Минском заметили парашютистов. В Минобороны рассказали, что происходит

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Опубликовано: 01.08.2025 12:41 , Обновлено: 01.08.2025

На востоке Минска, в районе Национальной библиотеки Беларуси, в небе 1 августа заметили группу парашютистов. В пресс-службе Министерства обороны рассказали подробности.

В небе над столицей оказались белорусские десантницы, которые участвовали в праздничных мероприятиях “Рыцари неба”, приуроченные ко Дню десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил. Этот праздник ежегодно отмечают в Беларуси 2 августа.

Праздничные мероприятия при участии командующего силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майора Вадима Денисенко сегодня развернулись на площадке у Национальной библиотеки Беларуси.

























Помимо показательного десантирования с флагами - Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Беларуси - военнослужащие показали приёмы рукопашного боя и разыграли перед зрителями боевой эпизодов с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, помимо показательных выступлений у Национальной библиотеки открыли выставку современных образцов военной техники и вооружения, военной формы и снаряжения, которые используются в современных Вооруженных Силах для бойцов сил специальных операций.