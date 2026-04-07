В небе над Брестчиной заметили европейские самолёты

Опубликовано: 07.04.2026 13:49 , Обновлено: 07.04.2026

Жители Брестской области заметили в небе более частые полеты пассажирских самолётов. Оказалось, одна из европейских авиакомпаний возобновила полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Правда, все маршруты транзитные, из Евросоюза в Беларусь и обратно прямыми маршрутами по-прежнему летать нельзя. А сербская авиакомпания Air Serbia решила сократить путь для своих самолётов несмотря на то, что с 2021 года Евросоюз ввел запрет на полеты для своих авиакомпаний.

В авиационных службах Беларуси такое решение назвали “крайне позитивным”.

“То, что в нашем воздушном пространстве появились сербские самолеты – крайне позитивный момент, мы с удовольствием отмечаем это позитивное изменение и уверены, что верные решения будут приняты не только в Сербии, но и в других странах, чтобы возобновить активную навигацию в нашем небе”, – рассказал в [link href=“https://zarya.by/news/glavnye-novosti/brestskij-aeroport-rasshiryaet-geografiyu-poletov/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] комментарии [/link] для газеты “Заря” начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» Александр Докучиц.

Air Serbia - это национальный авиаперевозчик Сербии, аналог белорусской “Белавиа”. Компания может себе позволить не следовать правилам ЕС, так как Сербия не ввела санкции против авиационного сектора Беларуси и России. Также раз страна не является членом Евросоюза, формально она не обязана соблюдать запреты EASA (Агентства авиационной безопасности ЕС).

Тем временем, после запрета на полеты через белорусское авиапространство в 2021 году европейские компании вынуждены облетать Беларусь через Польшу или страны Балтии, что увеличивает время в пути на 30–60 минут. А это повышает расходы на топливо.

Кстати, за каждый пролет иностранного воздушного судна Беларусь получает аэронавигационные сборы. Но страны Евросоюза по-прежнему придерживаются жесткой линии и запрещают своим самолетам залетать в воздушное пространство Беларуси даже для транзита. Исключение - экстренные ситуации.