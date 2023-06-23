В НАН РБ назвали 6 причин, почему некоторые белорусы хотят, но отказываются заводить детей

📊 Анализ

Опубликовано: 23.06.2023 08:10 , Обновлено: 23.06.2023

Институт социологии Национальной академии наук (ИС НАН РБ) в апреле 2023 года провел среди белорусов опрос, почему те отказываются заводить детей, и хотят ли вообще их. Оказалось, что хотят, но у некоторых есть причины, чтобы отложить.

Согласно результатам опроса (ошибка выборки ±2,3% - уверяют в ИС НАН РБ), в котором участвовали 1847 жителей Минска районных центров и сел, у 77% уже есть дети.

Опрошенные назвали оптимальным, с учетом реальных жизненных обстоятельств, иметь двоих детей – 44,6 %, одного ребенка – 22,4 %, на троих детей готовы 10,7 %, на четверых и более – 2,2%. При этом в институте заявили, что количество белорусов, готовых стать многодетными родителями, увеличилось “практически вдвое” и составляет 19,9 %.

[info_b]В соответствии со статьей 62 Кодекса республики Беларусь о браке и семье многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей.[/info_b]

Среди причин, которые останавливают белорусов от воспроизводства и размножения в учёные НАН РБ назвали такие:

страх, что ребенка не удастся обеспечить всем необходимым (52,4 %);

отсутствие жилья или возможности его приобретения (46,2 %);

финансовые трудности (46,1 %);

желание пожить для себя (37,0 %);

отсутствие уверенности в завтрашнем дне (28,3 %);

состояние здоровья (27,7 %).

Полностью исследование модно прочитать тут.