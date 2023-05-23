В НАН Беларуси опровергли информацию о землетрясении под Лидой

Опубликовано: 23.05.2023 11:49 , Обновлено: 23.05.2023

В Национальной академии наук Беларуси 23 мая опровергли информацию Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра о землетрясении в Гродненской области.

Заведующая отделом обработки и анализа данных мониторинга Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси Татьяна Аронова заявила, что за последнее время землетрясений белорусские сейсмологи не зафиксировали, передает БелТА.

“Единственная страна, которая зафиксировала это явление, - Германия, служба “Геофон”. Ни одна другая страна об этом ничего не сказала, и белорусские сейсмические станции не зарегистрировали это событие”, - заявила Аронова.

По её словам, информация, размещённая на сайте ЕССЦ “либо ошибочная, либо размещена специально, чтобы ввести в заблуждение общественность”.

Напомним, 21 мая Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ЕССЦ) зарегистрировал на территории Беларуси малое землетрясение магнитудой 4,2 единицы. Его эпицентр, по данным международной неправительственной некоммерческой организации, находился в Гродненской области — между Лидой и Новогрудком.

В Беларуси произошло землетрясение с магнитудой 4,2 единицы

Данные о землетрясении, по сообщению организации, были предоставлены Немецким исследовательским центром геонаук и двумя профильными греческими институтами.