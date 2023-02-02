В МВД Беларуси заявили о «снижении экстремистской активности»
Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич 2 февраля заявил, что в Беларуси «снизилась экстремистская активность» а «деструктивные проявления под контролем».
По его словам, в 2022 году «более 70 % таких преступлений совершалось в интернете».
При этом Казакевич отметил «некоторое увеличение количества тяжких преступлений». Основной причиной он назвал «незаконные действия с оружием и боеприпасами, а также мошенничества».
Вместе с тем, утверждает замминистра, стало меньше преступлений, связанных с незаконной реализацией наркотиков, хотя было установлено больше сбытчиков.
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