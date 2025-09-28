В МВД тестируют "новую модель взаимодействия" с белорусами в круглосуточном режиме

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Опубликовано: 28.09.2025 14:35 , Обновлено: 28.09.2025

В МВД Беларуси сообщили, что тестируют новый метод взаимодействия с жителями страны посредством мобильных телефонов. Там пообещали белорусам экономию времени и быстрое реагирование.

В МВД заявили, что недавно запущенный [link href=“https://t.me/WeNear_MVD_bot” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] чат-бот [/link] “Мы всегда рядом” в иностранном мессенджере Telegram - поможет “максимально упростить взаимодействие граждан с органами внутренних дел”.

В МВД утверждает, что все сообщения в чат-боте анонимные, а прием сообщений происходит в круглосуточном режиме. При этом белорусам предложили в чате делиться фото, видео, голосовыми сообщениями с указанием геолокации произошедшего.

В самом чат-боте при первом посещении белорусов предупреждают, что не все сообщения будут рассмотрены:

не входящие в компетенцию МВД,

без указания времени, места и описания произошедшего,

содержащие жалобу (протест) на действия и решения органа, ведущего уголовный или административный процесс.

В МВД уточнили, что после завершения тестового периода чат-бот будет введен в эксплуатацию на всей территории страны. Сроки, когда это произойдет в министерстве не огласили. На данный момент чат-бот работает только в Минской области.