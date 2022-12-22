В МВД Беларуси рассказали, кого будут искать возле ёлок после 23:00 на Новый год
В Министерстве внутренних дел Беларуси на пресс-конференции рассказали, как милиционеры подготовились к дежурствам на Новый год и на кого будут обращать особое внимание.
Так, по словам начальника ГУОПП МОБ МВД Александра Купчени, на улицах, где будут проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек, организуют пропускной режим, досмотр людей и их вещей, а также ограничат проезд автомобилей .
«К местам проведения мероприятий не будут допускаться лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения или имеющие запрещенные для проноса предметы», — обратил внимание он.
Кроме того в МВД предупредили, что в новогоднюю ночь особое внимание милиционеры будут обращать на подростков, находящихся после 23.00 без сопровождения взрослых.
С этого времени и до 6 утра они должны быть под присмотром взрослых. Иначе их могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.3 КоАП. За это грозит штраф до двух базовых (сейчас 64 рубля).