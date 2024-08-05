В МВД Беларуси показали "боевых пловцов" и СОБР на багги. Зачем нужны?

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Опубликовано: 05.08.2024 15:44 , Обновлено: 05.08.2024

В Центре подготовки кадров МВД провели тактико-специальные учения с применением боевых пловцов и не только. Фотографии с места события опубликовал телеграм-канал "Милиция Беларуси."

В учениях сотрудников органов внутренних дел приняли участие спецподразделения внутренних войск и ОМОН, которые отработали “приемы и элементы, используемые для отработки различных вводных” с применении новых видов вооружения и экипировки.

Как сообщили в МВД, подобные навыки будут применены в случае возникновения “массовых беспорядков и попыток прорыва государственной границы”.

“Условным преступным формированиям противодействовали группы боевых пловцов, использовавших в том числе катер на воздушной подушке. Помощь с суши им оказывали сотрудники СОБРа на мотоциклах, квадроциклах и багги. Для решения поставленных Министром задач также задействовались БТР и беспилотные летательные аппараты. боевых пловцов”, - раскрыли подробности проведённых учений в телеграм-канале “Милиция Беларуси”.

Министр МВД Иван Кубраков, посетивший учения, подчеркнул, что такие комплексные тренировки являются неотъеслемой частью несения службы и “проходят во всех регионах республики с учетом их территориального расположения”.