В МТС объявили о смене логотипа. Чем заменят яйцо?

Опубликовано: 30.03.2023 10:37 , Обновлено: 30.03.2023

Компания МТС объявила о проведении масштабного ребрендинга, который будет включать, в числе прочего, смену логотипа - яйца, которое оставалось символом компании последние 17 лет. Каким будет новый логотип компании, рассказал президент МТС Вячеслав Николаев.

По словам руководителя компании, вместо привычного изображения яйца компанию МТС теперь будет олицетворять “квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру”. Таким логотипом будут обозначать основное предложение компании, а для суббрендов, таких как “МТС-авто” или “МТС-музыка”, будут применять красный квадрат с отрезанным уголком, в котором будет размещаться логотип конкретного направления, передает РБК.

Как рассказал Вячеслав Николаев, на полный ребрендинг МТС потратили примерно 20-30 миллионов российских рублей. Между тем, слоган компании оставили без изменений: “Быть лучше каждый день”.

Сообщается, что официально о ребрендинге компании руководство МТС объявит сегодня, 30 марта, на специальной конференции. В числе прочего широкой публике обещают представить также “обновленную экосистемную стратегию” компании.