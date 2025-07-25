В Минтруда рассказали, кому из белорусов и почему нельзя косить траву

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Опубликовано: 25.07.2025 13:18 , Обновлено: 25.07.2025

В министерстве труда Беларуси сообщили, что покос травы считается работой с повышенной опасностью. Что влечет за собой как специальные требование к одежде, так и знаниям, которыми должен обладать косец.

Опасной косьбу в Минтруда назвали из-за использования триммеров, газонокосилок, мотоблоков, а также бензина, которым зачастую их заправляют.

Кому запрещено косить?

В ведомстве рассказали, что из-за вышеуказанных опасностей к покосу травы нельзя допускать белорусов, которые не прошли обучение и инструктаж по охране труда, а потом ещё и проверку полученных знаний.

“Даже если это не ваша основная работа!” - категорически запретили покос в Минтруда тем, кто решил просто даже помочь с уборкой территории. А уж работников ЖКХ и вовсе обязали после специального обучения ” получить удостоверение соответствующего образца ”.

Также нельзя косить, если у косца нет средств индивидуальной защиты (СИЗ). А это могут быть:

очки или лицевой щиток (от камней, щепок);

беруши, противошумные наушники (от шума триммера/косилки);

перчатки или рукавицы;

Если косить придется у дороги, то ещё и сигнальная одежда повышенной видимости.

Что ещё запрещено при косьбе:

Работать без СИЗ. Косить при недостаточной освещенности или слишком низко (риск удара о землю/предметы). Оставлять технику с работающим двигателем без присмотра. Использовать поврежденные ножи/леску, удлинять леску. Работать без ремня, со снятым глушителем. Трогать горячие части. Заправлять бензин при работающем двигателе или в помещении. Работать с неисправными удлинителями/розетками (для электрических). Косить мокрую траву на склонах (электрическими).

Ранее Telegraf.news писал, что «травяной вопрос» в Беларуси ещё недавно не давал покоя владельцам частных домов и участков на фоне недавних изменений в правилах благоустройства и возможных штрафов.

Один из пользователей TikTok подошёл к проблеме с «научной» точки зрения. Он заявил, мол, «каждый день измерял рост травы» линейкой, чтобы понять, как часто ему придётся браться за газонокосилку.

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