В Минтруда рассказали, сколько выходных будет у белорусов на католическое Рождество. А переносы будут?
В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в грядущем декабре. Благодаря тому, что в этом году католическое Рождество, которое является официальным выходным днём в Беларуси, выпадает на понедельник, многих белорусов в следующем месяце ждут длинные, трёхдневные выходные.
Так, у тех, кто трудится на условиях пятидневной рабочей недели с выходными субботами и воскресеньями, в декабре будет три выходных подряд: 23 (суббота), 24 (воскресенье) и 25 декабря (понедельник). Отрабатывать “рождественский выходной” не придётся.
В Минтруда также пояснили, что в соответствии с производственным календарем у белорусов в декабре при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, при пятидневной - 20 рабочих дней.
Расчетная норма рабочего времени в этом декабре при 40-часовой рабочей неделе составит:
- для 5-дневки (с выходными по субботам и воскресеньям) – 160 часов;
- для 6-дневки (с выходным по воскресеньям) – 165 часов.
[info_b]Расчетная норма рабочего времени установлена соответствующим постановлением Минтруда и соцзащиты от 2 ноября 2022 года №67ю[/info_b]
Отменим, что белорусское трудовое законодательство позволяет как государственным организациям, так и частным компаниям переносить рабочие дней в ином порядке - “с учетом специфики работы”.