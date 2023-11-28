В Минтруда рассказали, сколько выходных будет у белорусов на католическое Рождество. А переносы будут?

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Опубликовано: 28.11.2023 08:35 , Обновлено: 28.11.2023

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в грядущем декабре. Благодаря тому, что в этом году католическое Рождество, которое является официальным выходным днём в Беларуси, выпадает на понедельник, многих белорусов в следующем месяце ждут длинные, трёхдневные выходные.

Так, у тех, кто трудится на условиях пятидневной рабочей недели с выходными субботами и воскресеньями, в декабре будет три выходных подряд: 23 (суббота), 24 (воскресенье) и 25 декабря (понедельник). Отрабатывать “рождественский выходной” не придётся.

Календарь рабочих и выходных дней в декабре 2023 года

В Минтруда также пояснили, что в соответствии с производственным календарем у белорусов в декабре при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, при пятидневной - 20 рабочих дней.

Расчетная норма рабочего времени в этом декабре при 40-часовой рабочей неделе составит:

для 5-дневки (с выходными по субботам и воскресеньям) – 160 часов;

для 6-дневки (с выходным по воскресеньям) – 165 часов.

[info_b]Расчетная норма рабочего времени установлена соответствующим постановлением Минтруда и соцзащиты от 2 ноября 2022 года №67ю[/info_b]

Производственный календарь / Минтруда и соцзащиты

Отменим, что белорусское трудовое законодательство позволяет как государственным организациям, так и частным компаниям переносить рабочие дней в ином порядке - “с учетом специфики работы”.