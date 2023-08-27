В Минспорта предложили обязать все гостиницы Беларуси получить "звёзды". Что будет с теми, кто получит ноль?

Опубликовано: 27.08.2023 10:29 , Обновлено: 27.08.2023

Министерство спорта и туризма Беларуси предложило для общественного обсуждения законопроект, который обяжет все гостиницы страны получать сертификат со звёздами. Чиновники решили, что это поможет туристам определиться с уровнем гостиниц в Беларуси при планировании турпоездки.

При этом, согласно документу, оценивать гостиницы будут сами госслужащие на основании принятого в 2020 году госстандарта (СТБ) для таких заведений. На данный момент прохождение сертификации в Беларуси пока добровольное.

Как говорится в сообщении Госстандарта, в СТБ 2577-2020 “учтены российские требования, а также подходы к европейской классификации”. Этот документ не опубликован в открытом доступе, и как там классифицируются гостиницы неясно. Поэтому каким образом туристы смогут определить, чем 5 звезд у белорусских гостиниц лучше 4, а ноль хуже одной - пока не ясно.

[info_b]А вообще, сегодня по всему миру имеется около 30 типов классификации гостиниц: система “звезд” от 1 до 5 звезд; система букв — А, В, С, D; система “корон” или “бриллиантов” и т.д. Однако универсального международного классификатора не существует.[/info_b]

Тем не менее, чиновники предложили провести обязательную госклассификацию всех гостиниц в Беларуси поэтапно:

2025 год – средства размещения количеством номеров от 71 и выше;

2026 год – средства размещения с количеством номеров от 31 до 70;

2027 год – средства размещения с количеством номеров от 11 до 30;

2028 год – средства размещения с количеством номеров до 10.

[info_b]Однако пансионаты, дома отдыха, санатории, базы отдыха не будут обязаны получать от чиновников звёзды “в силу действия отдельного нормативного правового регулирования”.[/info_b]

В Минспорта рассказали, что, по состоянию на 31 декабря 2022 в Беларуси насчитывается 592 гостиницы т “аналогичных средств размещения” на 37 877 тыс мест. Из них 586 – работают весь год, 6 – работают сезонно.

Добровольный сертификат соответствия получили в Белгисс всего 54 белорусские гостиницы. Из них “пять звезд” – получили 4 средства размещения, “четыре звезды” – 9, “три звезды” – 33, “две звезды” – 8), что составляет только 9,1% от общего количества гостиниц.

Почему добровольно пройти сертификацию решило незначителное количество гостниц, в Минспорта не уточнили, но заявили, что “введение обязательной сертификации гостиниц и аналогичных средств размещения, предусмотренное проектом, позволит повысить уровень гостиничных услуг”.

Чиновники решили, что “поскольку классификация гостиниц определяет их место на рынке гостиничных услуг”, это облегчит клиентам возможность получить представление о гарантированном наборе услуги их качестве, которые могут быть оказаны гостиницей определенной категории (класса).

“Прохождение сертификации средствами размещения с присвоением даже низшей категории классификации “без звезд” будет свидетельствовать, что средство размещения готово к приему туристов с точки зрения соблюдения требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам обеспечения безопасности жизни, здоровья гостей”, - сообщили чиновники.