В «Минскзеленстрое» рассказали, когда включат фонтаны и аттракционы. А какой парк закроют на реконструкцию?

Опубликовано: 04.04.2023 11:43 , Обновлено: 04.04.2023

Заместитель генерального директора - главный инженер предприятия "Минскзеленстрой" Руслан Косевич рассказал, когда заработают городские фонтаны и запустят аттракционы в парках отдыха. Он также рассказал, в каком из минских парков в этом году на аттракционах прокатиться не удастся из-за реконструкции.

По словам главного инженера “Минскзеленстроя”, раньше всего аттракционы заработают в парках имени Горького и Челюскинцев. Здесь их планируют запустить уже 21 апреля, передает агентство «Минск-Новости».

Еще через неделю - 28 апреля - аттракционы планируют запустить в парке имени 900-летия Минска и только парк имени 50-летия Октября в этом году останется без них. Здесь планируется начать реконструкцию зоны отдыха - изменить концепцию парка и придать ему спортивную направленность. По словам Руслана Косевича, старые карусели спишут, те, которые еще не выработали свой ресурс, перевезут в другие парки.

Главный инженер “Минскзеленстроя” рассказал также о новинках, которые ждут детей в городских парках в новом сезоне: бассейн с электролодочками и интерактивная зона «Лукоморье» в парке Горького, новый надувной комплекс и 5D-аттракцион в парке Челюскинцев, батутный комплекс в парке 900-летия Минска.

Фонтаны включат в Минске 28 апреля - если погода позволит

Включить городские фонтаны в “Минскзеленстрое” пообещали 28 апреля, но только при условии, что к этому времени установятся подходящие погодные условия. Как пояснил Руслан Косевич, фонтаны не смогут включить, если будет идти дождь более 5 мм/ч, а воздух не прогреется более чем до +10 °С. Городские службы вынуждены будут отложить старт сезона фонтанов и при сильном ветре - с порывами более 10 м/с.

От погодных условий будет зависеть и запуск аттракционов в городских парках, предупредил Руслан Косевич. Поэтому, пояснил он, все озвученные даты - предварительные и еще будут уточняться.