В Минском Сухарево обнаружили "залежи" новогодних ёлок
В минском микрорайоне Сухарево автор канала "Минск и минчане" обнаружил и опубликовал фото настоящих "залежей" срубленных новогодних ёлок.
На фото видны десятки или даже сотни новогодних деревьев, уже упакованных в сетки для более удобной перевозки.
Автор предположил, что это частная компания готовится к раннему старту продаж или это перевалочная база для ёлочных базаров.
“Елочные базары должны открыться 20 декабря, но тут, видимо, какой-то частный питомник или просто перевалочная база - не знаю. Короче, елки будут!” - написал он.
Ранее Telegraf.news писал, что цены в этом году на новогодние ёлки будут в следующих диапазонах:
- срубленные ели - от 7 до 40 рублей в зависимости от высоты дерева,
- в кадках - от 12 до 47 рублей,
- венки и букеты - от 8 до 9 рублей.
Но это при продаже гослесхозами. Частные компании могут устанавливать цены выше. В Беларуси новогодние деревья под госрегулирование не подпадают.