В Минском Сухарево обнаружили "залежи" новогодних ёлок

📷 Фото

Опубликовано: 12.12.2025 07:48 , Обновлено: 12.12.2025

В минском микрорайоне Сухарево автор канала "Минск и минчане" обнаружил и опубликовал фото настоящих "залежей" срубленных новогодних ёлок.

На фото видны десятки или даже сотни новогодних деревьев, уже упакованных в сетки для более удобной перевозки.

Автор предположил, что это частная компания готовится к раннему старту продаж или это перевалочная база для ёлочных базаров.

“Елочные базары должны открыться 20 декабря, но тут, видимо, какой-то частный питомник или просто перевалочная база - не знаю. Короче, елки будут!” - написал он.

Ранее Telegraf.news писал, что цены в этом году на новогодние ёлки будут в следующих диапазонах:

срубленные ели - от 7 до 40 рублей в зависимости от высоты дерева,

в кадках - от 12 до 47 рублей,

венки и букеты - от 8 до 9 рублей.

Но это при продаже гослесхозами. Частные компании могут устанавливать цены выше. В Беларуси новогодние деревья под госрегулирование не подпадают.