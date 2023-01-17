В Минском метро рассказали, почему у скульптуры Ленина на станции "блестит нос"

Опубликовано: 17.01.2023 09:05 , Обновлено: 17.01.2023

В Минском метрополитене рассказали, что скульптура "Ленин", которая до сих пор размещена у одного из выходов на станции "Площадь Ленина" выделяется необычным видом.

“Пассажиры иногда обращают внимание, что у бронзового Владимира Ильича блестит нос”, - заявили в пресс-службе метро, забыв упомянуть, что блестит ещё и бородка.

“Есть предположение, что причиной тому необычное поверье, распространенное среди студентов местных вузов. Мол, если прикоснуться к носу Ильича перед экзаменом, то сдашь его непременно. Так это, или нет, утверждать не будем, однако «ленинский нос» никогда не тускнеет”, - объяснили там. Что будет, если прикоснуться к бороде главы большевиков, в Минском метрополитене не рассказали.

В то же время, в пресс-службе Минского метрополитена не объяснили, почему выходы со станции “Площадь Ленина” ведут на площадь Независимости. А значит и название станции не соответствует местоположению.

Кстати, с 1992 по 2003 год станция называлась как «Площадь Независимости», однако затем чиновники приказали вернуть станции коммунистическое название. Тогда, по словам начальника технического отдела Минского метрополитена, официального решения о переименовании станции «Площадь Ленина» в «Площадь Независимости» никогда не принималось, однако были устные распоряжения руководства Мингорисполкома.