В минском аэропорту прошли учения: тушили самолет, людей уносили. Вот как это было

🎥 Видео

Опубликовано: 29.08.2023 16:08 , Обновлено: 29.08.2023

В Национальном аэропорту Минск 29 августа прошли учения по проведению аварийно-спасательных работ спасения пассажиров и экипажа самолета, которое терпит бедствие.

По легенде, при подходе к аэропорту командир воздушного судна передал сигнал “Терплю бедствие”. В самолете загорелся правый двигатель, отчего в салоне произошло сильное задымление, рассказала об учениях БелТА.

А при выполнении аварийной посадки загорелось топливо из поврежденной топливной магистрали. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту в это время находилось 95 человек: 90 пассажиров и пять членов экипажа.

На учении отработали организацию работы оперативного штаба. Отрабатывали такие процедуры, как спасение людей и тушение пожара на воздушном судне, оцепление и контроль допуска, обслуживание пострадавших, поддержка медицинского расчета, транспортировка пострадавших (в том числе вертолетом) и эвакуация самолета с места происшествия.

На учении задействовали более 100 человек, а также больше 20 единиц техники, одно воздушное судно и один вертолет.