В Минской мэрии пообещали предприятиям дать деньги на зарплаты неопытных работников
В Мингорисполкоме заявили, что могут компенсировать нанимателям часть зарплаты за принятие на работу белорусов без опыта, например, выпускников вузов и колледжей со свободным дипломом. Но только несколько месяцев.
По словам представителей городской администрации, это прописано в постановлении Минтруда № 58 от 10 октября 2016 г. Оно называется «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда».
«Мы заключаем договор, в соответствии с которым в течение 2–6 месяцев частично компенсируем предприятию или организации затраты на зарплату такому молодому специалисту, — заявил специалист одного из отделов Мингорисполкома Иван Радюк.
При этом, перед этим белорусы должны быть зарегистрированы в центре занятость в качестве безработных.
Размер компенсации равен минимальной заработной плате (554 рубля), передает госагентство «Минск-Новости».
[info_b]В пункте 4 Инструкции сказано, что «наниматели, предоставляющие рабочие места для трудоустройства безработных, определенных в пункте 3 настоящей Инструкции, имеют право на частичную компенсацию затрат на оплату их труда.
К ним относятся следующие безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите:
- выпускники учреждений образования, получивших профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование;
- лица, прошедшие профессиональную подготовку или переподготовку по направлению органов по труду, занятости и соцзащите;
- лица, освоившие содержание образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность;
- лица, длительное время (более 12 месяцев) не работавших в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом.
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По данным минской мэрии, в 2022 году в комитет по труду обратились 59 молодых людей.