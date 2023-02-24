В Минской мэрии пообещали предприятиям дать деньги на зарплаты неопытных работников

Опубликовано: 24.02.2023 13:41 , Обновлено: 24.02.2023

В Мингорисполкоме заявили, что могут компенсировать нанимателям часть зарплаты за принятие на работу белорусов без опыта, например, выпускников вузов и колледжей со свободным дипломом. Но только несколько месяцев.

По словам представителей городской администрации, это прописано в постановлении Минтруда № 58 от 10 октября 2016 г. Оно называется «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда».

«Мы заключаем договор, в соответствии с которым в течение 2–6 месяцев частично компенсируем предприятию или организации затраты на зарплату такому молодому специалисту, — заявил специалист одного из отделов Мингорисполкома Иван Радюк.

При этом, перед этим белорусы должны быть зарегистрированы в центре занятость в качестве безработных.

Размер компенсации равен минимальной заработной плате (554 рубля), передает госагентство «Минск-Новости».

[info_b]В пункте 4 Инструкции сказано, что «наниматели, предоставляющие рабочие места для трудоустройства безработных, определенных в пункте 3 настоящей Инструкции, имеют право на частичную компенсацию затрат на оплату их труда.

К ним относятся следующие безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите:

выпускники учреждений образования, получивших профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование;

лица, прошедшие профессиональную подготовку или переподготовку по направлению органов по труду, занятости и соцзащите;

лица, освоившие содержание образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность;

лица, длительное время (более 12 месяцев) не работавших в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом.

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По данным минской мэрии, в 2022 году в комитет по труду обратились 59 молодых людей.