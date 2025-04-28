В Минске заметили двор, усеянный тюльпанами, а на Брестчине – целые поля

🎥 Видео

Опубликовано: 28.04.2025 15:59 , Обновлено: 28.04.2025

Чтобы полюбоваться картинными полями тюльпанов, белорусам вовсе не обязательно ехать в Голландию, которая славится как европейский центр цветоводства. Уже не один год разведением этих цветов занимаются и белорусские фермеры, а мини-поле размером с обычный дачный участок и вовсе можно наблюдать прямо на фоне столичных многоэтажек.

Видео участка, усеянного красными тюльпанами, на днях выложил на своём аккаунте один из столичных блогеров. Частный дом, хозяин которого решил устроить у себя на участке миниатюрный вариант Голландии, расположен в микрорайоне Сухарево по улице Карского. Цветущие тюльпаны, на фоне которых возвышаются типовые многоэтажке, выглядят, по мнению зрителей, как отличная локация для неординарных городских фотосессий, поэтому некоторые предложили хозяину дома сдавать свой участок в аренду для этих целей.

Как бы отнёсся к этой бизнес-идее хозяин дома, неизвестно, однако, очевидно, что он и так пытается заработать на своей разросшейся клумбе: на заборе, огораживающем участок, есть объявление о продаже цветов с расценками - 1 рубль за цветочек и 10 рублей - за 11 штук.

Между тем, фермеры на Брестчине зазывают белорусов на экскурсии на настоящие тюльпановые поля. Одно из них, к примеру, расположено в агрогородке Тышковичи. Однако, чтобы полюбоваться на огромные разноцветные цветочные просторы, придётся раскошелиться:

для взрослых билет на 1 час посещения стоит 50 рублей в будни, 75 рублей в праздничные дни,

для детей до 12 лет дают скидку в 50%,

детям до 3 лет - вход бесплатный.

Кстати, фермеры предупреждают, что на то, чтобы насладиться картинными видами и успеть сделать эффектные фото, которые знакомым из соцсетей легко будет спутать с голландскими пейзажами, есть не так много времени. Уже в начале мая цветы начнут срезать.