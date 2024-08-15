В Минске умер после продолжительной болезни Сергей Калякин

Опубликовано: 15.08.2024 16:02 , Обновлено: 15.08.2024

В Минске на 73-м году жизни умер политик Сергей Калякин. Об этом агентству Sputnik сообщили в его близком окружении.

“Сергей Иванович умер сегодня утром после продолжительной болезни”, – передал Sputnik слова соратников Калякина.

Он родился 16 июня 1952 года в Минске. В 1977-м окончил Минский радиотехнический институт, выучился на радиоинженера. А в 1992 году получил диплом политолога в Белорусском государственном университете.

С 1994 года Калякин возглавлял Партию коммунистов Беларуси, которая впоследствии стала Белорусской партией левых «Справедливый мир». В сентябре 2023 года Верховный Суд Беларуси ликвидировал партию.

С 9 января по 27 ноября 1996 года Калякин был депутатом Верховного совета Республики Беларусь XIII созыва.

В 2001 году Калякин намеревался участвовать в президентских выборах, однако так и не стал кандидатом. Так же безуспешно участвовал в выборах президента Беларуси в 2006 году.

На президентской кампании в 2015 году инициативная группа Калякина собрала 69,9 тыс. подписей при необходимых 100 тыс. для выдвижения в кандидаты.