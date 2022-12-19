В Минске торжественно открыли имитацию первой электростанции

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Опубликовано: 19.12.2022 11:41 , Обновлено: 19.12.2022

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич принял участие в торжественном открытии имитации фасада первой электростанции в Минске. Стену, похожую на старое здание, возвели почти на том же месте, где снесли раньше оригинал. Сама первая электростанция Минска была возведена в 1895 году.

По словам чиновника, имитация фасада “имеет особое значение не только для города, но и для энергосистемы”.

“Это часть нашей истории. Символично, что открытие фасада проходит в год исторической памяти, накануне Дня энергетика. Уверен, что этот объект займет достойное место в городской инфраструктуре, станет центром притяжения жителей и гостей столицы», — заявил Виктор Каранкевич, стоя у недавно возведенный стены с имитацией окон.

Вот так выглядел оригинал первой электростанции

Напомним, что здание первой электростанции, возведенное в стиле неоготической индустриальной архитектуры и признанное историко-культурной ценностью, разобрали на части во время строительства гостиницы недалеко от минского цирка. Тогда обещали, что здание восстановят “буквально в 20 метрах” от ее первоначального местоположения. Однако в 2016 году в Минкульте сообщили, что восстановление здания невозможно.

В 2022 году возвели имитацию фасада старинного здания, но со значительными изменениями.